İçişleri Bakanlığı'ndan 'kayyım delilleri' raporu

Darbe girişiminin ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesinin ardından en son çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın 'FETÖ' ve PKK ile ilişkilendirerek 28 belediyeye kayyım atamasının yapılmasında, güvenlik birimlerinin hazırladığı, devletin zirvesi ile adli makamlara gönderilen istihbarat raporlarının iddialarının etkili olduğu belirtildi. Raporlarda belediyeye ait araçta silah bulunduğu, kepçeyle hendek kazıldığı ve Cevizlik Jandarma Krakolu'na düzenlenen saldırıda kullanılan kamyonun da belediyeye ait olduğu iddia edilirken Suriye'deki iç savaşta öldürülen YPG'lilerin isimlerinin parklara verilmesi de yer aldı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, odağında DBP'li 24 belediyenin yer aldığı kayyım atamalarında istihbarat birimlerinin hazırladığı rapordan bazı bölümler şöyle:

''Mardin Dargeçit’te 4 Ocak 2016’da çalındığı belirtilen belediyeye ait traktör ve römorkunda, 7 roketatar, 2 bixi, 5 kalaşnikof, 1 kanas, 1 zagros silahı, 1 MP5, 7 el bombası, 24 anti tank roket mermisi, 19 RPG sevk fişeği, 2 telsiz ve 2 hücum yeleği, silahlara ait 29 şarjör, 8 sırt çantası ve çok sayıda fişek ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.''

''Mardin Artuklu’da 9 Temmuz 2016’da Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığı’na bombalı araçla saldırı düzenlendi. 20 kişi olduğu değerlendirilen terörist grup tarafından ayrıca silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Mazıdağı Belediyesi’ne ait 47 AS 012 plakalı kamyon kullanıldığı tespit edildi.

''Saldırıda Astsubay Adem Algın, Jandarma Er Orkun Alpaslan şehit düştü, 1 vatandaş hayatını kaybetti. 38 kişi de yaralandı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Sağlık Daire Başkanı H.P. ile İlaçlama Birim Amiri C.Ö. de yer aldı. Mazıdağı Belediyesi Zabıta Amiri İ. A. da jandarma birimlerince 11 Temmuz 2016’da gözaltına alındı.

''Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir araç 13 Haziran 2016’da şüphe üzerine durdurulmak istendi. Güvenlik güçlerine ateş açıldı, 2 polis yaralandı, çatışmada aracı kullanan N.A. yakalandı, araçtaki biri kadın 3 terörist öldürüldü. Aracın E.A.’ya ait olduğu, VASKİ belediye şu işletmesine kiralandığı belirlendi. Yaralı ele geçen N.A.’nın araç sahibinin oğlu olduğu, VASKİ’de taşeron şoför olarak çalıştığı tespit edildi. Aramada 3 el bombası, 2 tabanca ve 4 tabancaya ait şarjör, 37 mermi, 1 el telsizi, 8 fünye ve 1 elektronik devre ele geçirildi.

''Van’da 1 Eylül 2016’da ekipler 13 KB 231 plakalı Citroen marka aracı durdurdu. Araç içerisindeki 2 şahıs gözaltına alındı. 1 kişi kaçtı. Araçta yapılan aramalarda 3 Kaleşnikof silahve 1 tabanca ele geçirildi. Araçla ilgili araştırmalarda, ruhsat sahibinin F.A. olduğu, aracın bir taşımacılık şirketi aracılığıyla 24 Ağustos 2015’te Van Büyükşehir Belediyesi’ne kiralandığı tespit edildi.

''Hakkari Belediyesi’ne ait resmi plakalı cip, 1 Mayıs 2014’te durduruldu. Araçta molotof yapımında kullanılan malzeme ve benzin ele geçirildi.

''Şanlıurfa Suruç’ta terör örgütü PKK propagandası amacıyla örgüt içerisinde ölen örgüt mensuplarının isimlerinin park ve bahçelere verildiği öğrenildi. PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/YPJ’de faaliyet yürütürken intihar eylemi yapan Arin Mirkan ve Dilar Gencxemiş isimli teröristlerin isminin Suruç’ta bir parka verildiği saptandı.

''Van’da 10 Ağustos 2015’te PKK’nın gerçekleştirdiği şiddet içerikli kanunsuz gösteriler esnasında Doğu Caddesi’nde bir kepçe ile hendek kazıldığının görülmesi üzerine kepçeye el konularak sürücüsü yakalandı.

''Mardin Derik’te Şubat 2016’ta polis, belediyeye ait kepçe ile kazı ve barikatlar yapıldığını tespit etti. Ekiplere ateş açıldı, 5 polis yaralandı.

''Şırnak Silopi’de 6-7 Ekim olayları sırasında belediyeye ait iş makinelerinin hendek kazdığı tespit edildi.''