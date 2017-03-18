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İçişleri Bakanlığı'ndan kadın polislere başörtüsü yardımı

Yeni yönetmelikte başörtüsü yerine, ‘desensiz kumaş başlık’ tanımı yapıldı

18 Mart 2017 14:37

İçişleri Bakanlığı, keplerinin altına başörtüsü takmak isteyen kadın polislere ve jandarmalara yılda iki kez desensiz kumaş verecek.

Devlet memurlarına giysi yardımını düzenleyen yönetmelikteki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmelikte başörtüsü yerine, ‘desensiz kumaş başlık’ tanımı yapıldı. Geçen hafta alternatif kumaşlar arasından seçim yapıldı. Memura Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’ndeki “yılda 2 adet tişört, kep veya bereye ilave olarak yılda 1 adet örgü başlık verilir” bölümüne “...ve isteyen bayan personele her yıl iki adet desensiz kumaş başlık...” kısmı eklendi.  Kadın polisler, türban yasağının kaldırılmasının ardından keplerinin altına üniformaları ile aynı renkte  türbanlar takmaya başlamışlardı.

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