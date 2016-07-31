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İçişleri Bakanlığı'ndan Jandarma'ya ilk atama

Korgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na atandı

31 Temmuz 2016 00:31

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan olağanüstü hâl uygulamasının ikinci kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) İçişleri Bakanlığı'na bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı'nda ilk atamalar  Resmi Gazete'de yayınlandı.

Korgeneral Arif Çetin, 2803 sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan listeye göre; Tümgeneral Arif Çetin ve Tümgeneral Ali Lapanta korgeneralliğe, Tuğgeneral Hacı İlbaş tümgeneralliğe, J. Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu, J. Kurmay Albay Nurettin Alkan, J. Kurmay Albay Ferdi Korkmaz, J. İs. Kurmay Albay Ali Demir, J. Pit. Albay İsmail Balıbek, J. Albay Semih Okyar, J. Albay Mustafa Başoğlu, J. İkm. Albay Münir Güzel, J. Albay Ercan Yaşin, J. Albay Hakan Saraç ve J. Mu. Albay Engin Çırakoğlu tuğgeneralliğe terfi etti.

 

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