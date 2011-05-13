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İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İKİ İNCELEME ANKARA (A.A)

13 Mayıs 2011 21:20

-İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İKİ İNCELEME ANKARA (A.A) - 13.05.2011 - İçişleri Bakanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay İsmail Ekici'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydı ile Van Belediyesi Hizmet Binasına terör örgütü PKK'nın sözde bayrağının asılmasıyla ilgili inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Ekici'ye ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili inceleme yapmak üzere, Antalya'ya Jandarma ve Mülkiye Müfettişi gönderdi. Bakanlık ayrıca, Van Belediyesi Hizmet Binasına terör örgütü PKK'nın sözde bayrağının asılmasıyla ilgili de bir mülkiye müfettişi görevlendirdi.

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