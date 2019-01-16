İçişleri Bakanlığı'ndan 'adres bildirimi' uyarısı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı yapılan bilgilendirme sonrasında 40 bin 804 kişinin güncel adres bildiriminde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; adres kaydı olmayan 363 bin 555 kişiye \'ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek güncel adres bildiriminde bulunmaları\' yönünde bilgilendirme yapıldığını hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

\"Bu bilgilendirme sonucunda 40.804 kişi güncel adres bildiriminde bulunmuştur. Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın 17 Ocak saat 17.00\'a kadar ilçe nüfus müdürlüklerimize adres bildiriminde bulunmaları büyük önem arz etmektedir.\"