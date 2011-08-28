-İçişleri Bakanlığından açıklama ANKARA (A.A) - 27.08.2011 -İçişleri Bakanlığı, yazılı ve görsel basında çıkan bazı demeç, haber ve yorumlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, son günlerde yazılı ve görsel basında, emniyet asayiş hizmetlerine ilişkin, uzman sıfatıyla açıklama yapan bazı kişilerin demeç ve yorumlarının, sanki İçişleri Bakanlığının görüş ve politikalarını açıklar gibi algılandığı belirtildi. ''Kısmen bazı gerçekleri ihtiva etse dahi önemli ölçüde eksik ve gerçek dışı bilgilere dayanan bu haber ve yorumların, çeşitli medya organlarında yer bulması kamuoyunda yanlış anlamalara sebep olmaktadır'' ifadelerinin yer aldığı açıklama, şöyle: ''Bu haber ve yorumların, çeşitli medya organlarında yer bulması kamuoyunda yanlış anlamalara sebep olmaktadır. Örneğin, 22 Ağustos 2011 tarihinde bir gazetemizde yayımlanan 'Teröre Tam Saha Pres Uygulanacak' başlıklı röportaj Bakanlığımız görüşleri gibi sunulmuştur. Bahse konu röportaj, görüşlerine başvurulan akademisyenin kendi şahsi görüşleriyle sınırlıdır. Yine bazı basın yayın organlarında Özel Harekat Dairesine alınacağı ifade edilen 100 milyon liralık araç ve silahlarla ilgili sunulan haberler ve Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığına alınacak silahlarla ilgili haberler de geçtiğimiz haftalarda yaşanan terör saldırılarıyla ilişkilendirilerek sunulmuştur. Bu haberlerde ifade edilen hususlar, Bakanlığımız ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, önceden planlanmış bulunan rutin alımlardır. Bu nedenle, Basın yayın organlarımızda yer alan ve Bakanlığımızca teyit edilmemiş bilgilerden derlenen bu tür haberlere itibar edilmemesinin hatırlatılmasında fayda mülahaza edilmiştir.''