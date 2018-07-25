İçişleri Bakanlığı'ndan 155 bin pasaport için karar

İçişleri Bakanlığı, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhlerini kaldırdı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini ardından ilan edilen OHAL'le birlikte FETÖ'yle iltisaklı olduğu iddia edilen kişiler ve eşlerinin pasaportlarına iptal şerhi konulmuştu.

İçişleri Bakanlığı yaptığı son açıklamayla iptal şerhini kaldırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''6749 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 5. maddesine göre pasaport birimlerine isimleri bildirilen kişilere ve bu kişilerin eşlerine ait pasaportlar genel güvenlik açısından iptal şerhi konularak iptal edilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarının icrası kapsamında;

Olağanüstü Hal uygulamasının bitimine müteakip, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155.350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır.''