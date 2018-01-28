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İçişleri Bakanlığı: Yunanistan Savunma Bakanı Kardak'a yaklaştırılmadı (2) 

  ANKARA (DHA) - GENELKURMAY Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "28 Ocak 2018 tarihinde saat 11

28 Ocak 2018 16:52

 

ANKARA (DHA) - GENELKURMAY Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: \"28 Ocak 2018 tarihinde saat 11.30 sularında Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Nikiforos karakol gemisi ve LS-70 numaralı sahil güvenlik botunun, Kardak Adaları bölgesine girme girişimi Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir. \"
 

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