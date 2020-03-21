İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere “asker uğurlaması” uyarısı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak neredeyse tüm dünyaya yayılan, birkaç ay içinde binlerce kişinin ölümüne sebep olan ve Türkiye'de de görülen yeni tip Koronavirüs sebebiyle vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapılırken bir yandan da dışarı çıkmak zorunda kalanlar için 'sosyal mesafeyi koruma' hatırlatmaları yapılıyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği yazı ile vatandaşların toplu olarak katıldığı asker uğurlama törenlerinin gerçekleşmesine geçici süreyle izin verilmemesini istedi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine asker uğurlama töreniyle ilgili bir yazı gönderdi. Bakanlık, valiliklerden askere uğurlama törenlerinde vatandaşların toplu olarak bir araya gelmesi korona virüs salgını riskini artıracağı için bu faaliyetlerin geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesini istedi.

Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen yazıda Koronavirüs (Kovid-19) salgınından; vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, düğün, konferans, seminer vb. toplantıların geçici süreliğine ertelenmesi olmak üzere birçok farklı tedbir alındığı hatırlatıldı.

Yazıda, alınan tedbirlere ilave olarak; askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerini düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini artıracağı değerlendirildiğinden, bu tür faaliyetlerin geçici süreliğine gerçekleşmemesi gerektiği belirtildi. Valiliklerden, bu kapsamda anılan faaliyetlere geçici süreyle izin verilmemesi için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulması, kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması istendi.

İçişleri Bakanlığı'nın "Vatandaşlarımızın dikkatine" diyerek paylaştığı sosyal medya paylaşımında, asker uğurlamalarında da sosyal mesafeye dikkat edilmesi istenmiş, şöyle denilmişti:

Vatandaşlarımızın dikkatine. Koronavirüs'ün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz."