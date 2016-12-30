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İçişleri Bakanlığı: Üst düzey 5 PKK yöneticisi yakalandı

Operasyonların devam edeceği bildirildi

30 Aralık 2016 15:23

İçişleri Bakanlığı, PKK’nın 5 üst düzey yöneticisinin yakalandığını açıkladı. 

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, terörle mücadele ekiplerinin Türkiye genelinde yürüttüğü operasyonlarda, KCK-Türkiye Meclisi içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.A. (34), S.A. (35) ve M.Ö. (41) Diyarbakır, B.A. (42) Antalya, E.A (45) ise Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Yakalanan PKK'lılardan H.A'nın KCK sözcülerinden olduğu, daha önce Suriye/Kamışlı'da ANHA'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, S.A'nın KCK saha sözcüleri arasında yer aldığı, nisanda PKK'nın yöneticileriyle görüşmek üzere Kandil'e gittiği, Diyarbakır'dan 13 Kasım'da Erbil'e havayoluyla geçtiği ve 18 Kasım'da Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığı, E.A'nın ise KCK  Diyarbakır sorumlusu olduğu ve martta örgütsel temaslarda bulunmak üzere Kandil'e gittiği tespit edildi.

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