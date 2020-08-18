İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde bugün kapsamlı Koronavirüs denetimi yapılacak

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine, 'Covid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge gönderdi. Bu kapsamda, bugün (19 Ağustos) 81 ilde kapsamlı Koronavirüs denetimleri yapılacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla 81 İl Valiliği'nin talimatlandırıldığı hatırlatılatılan genelgede, 19 Ağustos'ta ülke genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirileceği belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” mottosu ile 19 Ağustos Çarşamba günü yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirilecek.

Denetim, valilerin yönetim ve koordinasyonunda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar, halı sahalar, bilardo salonları ve bilumum yaşam alanlarında gerçekleştirilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacak."