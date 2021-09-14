İçişleri Bakanlığı: Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısı 116

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısının 116 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'deki aktif siyasi parti sayısıyla ilgili bilgi verildi.

Bakanlık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“2020 Yılında Bakanlığımız Genel Sekreterliğine, Siyasi Parti Kuruluşu için başvuran 27 siyasi partiye, 2021 yılı içerisinde ise şu ana kadar 13 siyasi partiye ‘alındı’ belgesi verildi. Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısı 116.”