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İçişleri Bakanlığı: Terör operasyonlarında bin 127 sığınak, barınak ve mağara imha edildi

İçişleri Bakanlığı'nca, 1 Eylül 2016 – 8 Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülen operasyonlara ilişkin veriler açıklandı

09 Mayıs 2017 18:17

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül 2016-8 Mayıs 2017 tarihlerinde 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda "Teröristler tarafından kullanılan bin 127 sığınak tespit edildi. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla bu sığınak, barınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Güvenlik güçlerince, Ağrı'da 13, Antalya'da 2, Batman'da 45, Bingöl'de 171, Bitlis'te 104, Diyarbakır'da 174, Elazığ'da 4, Erzurum'da 12, Giresun'da 1, Hakkari'de 35, Hatay'da 11, Iğdır'da 5, İzmir'de 7, Kahramanmaraş'ta 4, Kars'ta 16, Mardin'de 65, Muş'ta 38, Osmaniye'de 1, Siirt'te 51, Şırnak'ta 144, Tunceli'de 196, Van'da 27 ve Tokat'ta 1 sığınak, barınak ve mağara, içerisindeki mühimmatlarla kullanılmaz hale getirildi."

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