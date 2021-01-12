İçişleri Bakanlığı: Sultanahmet ve Suruç saldırısı faillerinden biri yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden IŞİD’linin MİT operasyonuyla Şanlıurfa’da yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye’ye getirilmesini sağlayan DEAŞ örgüt mensubu Azzo Halaf Süleyman EL AGGAL, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı’nın ortak operasyonuyla Şanlıurfa’da yakalandı" denildi.