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İçişleri Bakanlığı sözlü sınavla personel alacak

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

19 Aralık 2017 06:51

İçişleri Bakanlığı'nca "dernekler denetçi yardımcısı" kadrosuna sözlü giriş sınavı ile 18 personel alımı gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yer alan ilanda, Bakanlığın merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan dernekler denetçi yardımcısı kadrosuna sözlü giriş sınavı ile 18 personel alınacağı belirtildi.

4 yıllık üniversite mezunu

Sınava başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımaları, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmaları, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P23 puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almaları şartları aranıyor.

Başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 108 kişi arasında yer alan adaylar 6-9 Mart 2018 tarihlerinde Ankara'da yapılacak sözlü giriş sınavına girmeye hak kazanacak.

Müracaatlar elektronik ortamda

Adaylar "www.icisleri.gov.tr" web sitesinde yayımlanacak sınav başvuru linkinde yer alan 2018 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu'na "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden e-devlet şifresi ile 8-12 Ocak 2018 tarihlerinde erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edecek.

Başvurular e-devlet şifresi ile yapılacağından adayların "www.turkiye.gov.tr" hesabının bulunması ve e-devlet şifresi almaları gerekiyor. Adaylar, e-devlet şifresini içeren zarfı, PTT müdürlüklerinden şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilecek.

Kesin sonuçlar 24 Ocak'ta açıklanacak

Adayların başvurularını tamamlayabilmesi için iş talep formunu doldurduktan sonra "Başvuru Formunu Onayla" butonuna basmaları isteniyor. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvurularının sisteme kaydedilmeyeceği, dolayısıyla herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı uyarısında bulunuldu.

KPSS P23 başarı puan sıralamasına göre sınavına katılacak adaylara ait kesin sonuç listesi 24 Ocak 2018 tarihinde "www.icisleri.gov.tr" sitesinde duyurulacak.

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