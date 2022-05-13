İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiği haberleri uydurma

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Suriyeli göçmenlerle ile ilgili iddialara yazılı bir açıklama ile cevap verdi. Çataklı, vatandaşlık işlemlerinin tüm uyruklar için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü anımsattı.

Sadece geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak, vatandaşlık talebi halinde Göç İdaresi Başkanlığı'ndaki ilgili bilgi ve belgelerin ilk incelemelerin ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne aktarıldığını, işlemlere buradan devam edildiğini belirten Çataklı, "Türk vatandaşlığını kazanma yolları, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda çok açık belirtilmektedir. "Tüm uyruklarda da aynı usul ve esaslar geçerli olup, bu aşamalardan geçildikten sonra Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir. İlgili kanunun 12. maddesine göre milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği, terörle irtibatı ve iltisakı olmamaları esas olup işlemlerin her aşamasında bu durum dikkate alınmaktadır" ifadesini kullandı.