İçişleri Bakanlığı: Sosyal mesafe kuralını ihlal eden, sokağa çıkma yasağına uymayan 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması Gerçekleştirdiğini duyurdu.

Uygulamada, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 552 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2 bin 473 şahsa ve 65 yaş üstü 2 bin 868 şahıs olmak üzere toplam 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandığı açıklandı.

İşletmelere de ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı, süresiz kapatılma kuralını ihlalden 3 bin 598, çalışma saatleri dışında faaliyet yürütmekten 1265, sosyal mesafe kuralını uygulamamaktan 134 ve 1645 diğer kural ihlallerinden olmak üzere toplam 6 bin 642 iş yeri sahibine/işletmecisine idari ve adli işlem gerçekleştirildiği belirtti.