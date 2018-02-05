İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada terör propagandası yapan 449 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan, Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sosyal medyadan "terör propagandası yaptığı" belirtilen 449 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.022 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 915 terör (PKK/KCK 335, AŞIRI SOL 35, DEAŞ 27, FETÖ/PDY 518), 3.614 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 84 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.613 kişi gözaltına alınmıştır.

Ayrıca Zeytin Dalı Harekâtına yönelik harekat başlangıcından itibaren sosyal medyadan terör propagandası yapan 449 şahıs ile protesto eylemlerine katılan 124 şahıs gözaltına alınmıştır." denildi.