İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada provokatif Koronavirüs paylaşımı yapan 510 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, "Sosyal medyada 65 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımı yapan 10 bin 111 sosyal medya hesabı incelendi, 510 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığınca, 65 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 510 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, son 65 günde provokatif yeni tip Koronavirüs (Covid-19) paylaşımı yapan 10 bin 111 sosyal medya hesabının incelendiği, tespit edilen 1105 şüpheliden 510'unun yakalandığı duyuruldu.