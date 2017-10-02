İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir haftada, yurt genelinde yürütülen operasyonlarda; 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül-2 Ekim tarihlerinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri\'yle iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2 bin 95 operasyon gerçekleştirildi. TSK\'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla bin 202 kişi terör suçundan gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 49\'u ölü, 4\'ü sağ, 15\'i teslim olmak üzere toplam 68 terörist etkisiz hale getirildi.

45 DEAŞ VE 998 FETÖ/PDY GÖZALTISI

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 45 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 998 kişi gözaltına alınırken, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 26 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 78 ilde gerçekleştirilen 2 bin 733 operasyonda, piyasa değeri 15 milyon 788 bin 670 TL olan; 680 kilo esrar, 28 kilo eroin, 7 kilo kokain, 2 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 23 kilo metamfetamin, 18 bin 127 uyuşturucu hap, 29 bin 832 kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 939 bin 196 TL olan; 833 bin 138 kaçak sigara, 24 bin 218 litre akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında, 3 bin 715 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Batman, Bolu, Bursa, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Isparta, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Van\'da 407 şüpheli gözaltına alındı.

4 BİN 687 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadele kapsamında; 444\'ü denizlerde olmak üzere 4 bin 687 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 682 organizatör gözaltına alındı.

Bakanlık tarafından siber suçlarla mücadeleyle asayiş uygulamalarına ilişkin şöyle denildi:

\"Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 1.193 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 440 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

Ülke genelinde daha güvenli eğitim-öğretim yapılabilmesi, çocuklarımızın her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulabilmesi amacıyla, okul başlangıç/bitiş saatlerinde okulların çevrelerinde ve bölgedeki park/bahçelerde 19.710 personelin katılımıyla \'Okul Çevrelerinde ve Parklarda Uygulama\' yapılmıştır. Bu uygulamalarda; 123.883 kişi kontrol edilmiş, 1.120 kişi hakkında adli/idari işlem yapılmıştır.

Ayrıca Ülke genelinde yasa dışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla, 4.829 personelin katılımıyla \'İlk Gol Bahis Uygulaması\' yapılmıştır. Bu uygulamalarda; 3.369 iş yeri kontrol edilmiş, 162 iş yeri ile 396 yasa dışı bahis oynayan/oynatan şahsa yasal işlem yapılmıştır.\"

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