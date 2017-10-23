İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 64 terörist etkisiz hale getirildi 

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; son 1 haftada yurt içinde toplam 45\'i ölü, 8\'i sağ, 11\'i teslim olmak üzere toplam 64 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

16-23 Ekim 2017 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Hava ve Kara unsurlar tarafından bin 455 operasyon yapıldığını, terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 859\'u terör (PKK/KCK 131, AŞIRI SOL 16, DEAŞ 69, FETÖ/PDY 643), 4 bin 645\'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 145\'i düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 649 kişinin gözlatına alındığını açıkladı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; Son 1 haftada yurt içinde toplam 45\'i ölü, 8\'i sağ, 11\'i teslim olmak üzere toplam 64 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda Siirt, Diyarbakır, Van, Erzincan, Hakkari, Tokat ve Adıyaman\'da 15 sığınak, barınak vemağara kullanılamaz hale getirildi. Bu sığınak ve mağaralarda teröristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 2 ton gıda maddesi, 22\'si ağır ve uzun namlulu toplam 34 silah, 266 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

18 el bombası, 2 BİN 408 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 36 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen 3 bin 466 operasyonda; piyasa değeri 37 milyon 734 bin 190 TL olan; 889 kg esrar, 664 kg eroin,

13,51 kg sentetik kannabinoid (bonzai), 39 kg afyon sakızı, 3 kg metamfetamin, 401 bin 659 adet uyuşturucu hap, 576 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca piyasa değeri 7 milyon 417 bin 447 TL olan; 989 bin 981 adet kaçak sigara, 97 bin 516 litre akaryakıt ele geçiridi. Bu operasyonlar kapsamında 4 bin 645 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 56 ilde 517 şüpheli gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadelede; terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 722 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen 273 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Asayiş ve trafik uygulamaları kapsamında; ülke genelinde genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması, çalıntı olarak aranan ve ruhsatsız/plakasız olarak kullanılan motosikletlerin yakalanması amacıyla 20 Ekim 2017 Cuma günü eş zamanlı olarak yapılan \'Son Sürat Motosiklet - 2\' uygulamasına 6 bin 464 ekip ve 25 bin 85 personel katıldı. Operasyon sonucunda; 41 bin 181 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 472\'si trafikten men edildi, 269 aranan şahıs ile 477\'si çalıntı ve aranan motosiklet yakalandı.

Ayrıca; 18 Ekim 2017 tarihinde ülke genelinde; tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında suça konu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik \'Duman-2\' uygulaması yapıldı. Uygulamaya 3 bin 793 ekip, 11 bin 125 personel katılarak 4 bin 670 iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda; 2 bin 221 şahsa adli işlem yapılarak , 6 milyon 703 bin tl idari para cezası uygulandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında; 771\'i denizlerde olmak üzere 5 bin 919 düzensiz göçmen yakalanarak , düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 145 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.