İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 4 bin 363 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık "terör bilançosuna" göre son bir hafta içinde 895'i "FETÖ" bağlantılı 4 bin 363 kişi gözaltına alındı

Bakanlık, TSK hava unsurlarının bir haftada bin 118 operasyon gerçekleştirdiğini, PKK'ya yardım yataklık iddiası ile de 168 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Raporda ayrıca "Ülke genelinde son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 50 'te etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda bin 366'sı terör suçlarından, 2 bin 997'si ise asayiş, uyuşturucu, siber suçlar ve kaçakçılıktan olmak üzere 4 bin 363 şüpheli gözaltına alındı." denildi.

"Terör örgütlerinin finansmanının hedef alındığı" uyuşturucuyla mücadele kapsamında 74 ilde 1608 uyuşturucu operasyonu düzenlendiği söylenirken, operasyonlarda 2 bin 313 kilogram esrar, 203 kilogram eroin, 3 kilo 28 gram metamfetamin, 1 kilo 31 gram bonzai, 145 bin 317 uyuşturucu hap ile 607 bin 926 kök Hint keneviri geçirildiği belirtildi.

Bu operasyonlardaki gözaltı sayısı ise 2 bin 601 kişi olarak açıklandı..

Ayrıca rapora göre 31 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 173 şüpheli yakalandı.

Kaçak göçle mücadele kapsamında 692'si denizlerde olmak üzere 3 bin 352 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 54 şüpheli gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadelede konusunda ise "FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi örgütlerin propagandasını yapma, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk etme, devlet büyüklerine hakaret ve nefret söylemi şüphesiyle 1597 sosyal medya hesabının incelendi, tespit edilen 517 zanlıdan 49'u gözaltına alındı" denildi.