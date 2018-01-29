İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 22-29 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, terörden arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan ve İnterpol kırmızı bülten ile aranan DEAŞ terör örgütü mensubu Demet Taşar\'ın da aralarından bulunduğu 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, Zeytin Dalı Harekâtı\'na yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yapan 331 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından 819 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, terörden arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan ve İnterpol kırmızı bülten ile aranan DEAŞ terör örgütü mensubu Demet Taşar\'ın da aralarından bulunduğu 28 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Operasyonlarda ayrıca, terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1166 kişi (PKK/KCK 450, Aşırı Sol Örgütler 34, DEAŞ 59, FETÖ/PDY 623) gözaltına alındı. 3 bin 139 kişi ise uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 4 bin 377 kişi de düzensiz göçle mücadele kapsamında gözaltına alındı. Bakanlık ayrıca, Zeytin Dalı Harekâtı\'na yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yapan 331 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

\"Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, terörden arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan ve İnterpol kırmızı bülten ile aranan DEAŞ terör örgütü mensubu Demet Taşar\'ın da aralarından bulunduğu biri ölü, 21\'i teslim ve 6\'sı sağ olmak üzere 28 terörist etkisiz hale getirildi.

KIŞ OPERASYONLARI

Yapılan kış operasyonlarında 4 ilde 14 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 1\'i ağır ve uzun namlulu toplam 9 silah, 108 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 6 el bombası, 13 bin 975 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken 4 el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 273 operasyonda piyasa değeri 20 milyon 224 bin 906 TL olan; 642 kilogram esrar, 215 kilogram eroin, 35.5 kilogram kokain, 27 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 6.1 kilogram metamfetamin, 3 bin 039 uyuşturucu hap, ve 845 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca, piyasa değeri 3 milyon 517 bin 308 TL olan 476 bin 409 paket kaçak sigara, 36 bin 489 litre akaryakıt ele geçirilirken, bu operasyonlar kapsamında 3 bin 139 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 367 şüpheli gözaltına alınırken, 32 kilogram esrar, 1,5 kilogram eroin, 2 bin 390 uyuşturucu hap, 730 kök kenevir ile 14 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber suçlarla mücadele kapsamında da terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 571 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 208 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 3 bin 101 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 72 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.\"



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