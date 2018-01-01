İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından son bir hafta içerisinde yurt genelindeki operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, \"Son 1 haftada yurt içinde toplam 13 (5 ölü, 7 sağ, 1 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. 19-31 Aralık 2017 tarihleri arasında DEAŞ terör örgütünün yılbaşında eylem yapma ihtimaline karşı 32 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 361 şahıs yakalanmış, operasyonlar esnasında 1 canlı bomba yeleği, tabanca/av tüfeği ile muhtelif mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi\" denildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından son bir hafta içerisinde yurt genelindeki operasyonlara ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: \"Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.119 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 948 terör (PKK/KCK 125, DEAŞ 325, FETÖ/PDY 493, AŞIRI SOL 5), 3.764 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 98 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.810 kişi gözaltına alındı.

ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA

Son 1 haftada yurt içinde toplam 13 (5 ölü, 7 sağ, 1 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde; 7 ilde (Tunceli-54, Bitlis-6, Erzincan-1, Iğdır-2, Osmaniye-5, Şırnak-1, Van-2) 71 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi. 17\'si ağır ve uzun namlulu (1 Roketatar, 15 Kalaşnikov, 1 G-3) toplam 21 silah, 262 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde, 13 el bombası, 7.431 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirildi. 23 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edildi.

YILBAŞINDA EYLEM YAPMA İHTİMALİNE KARŞI 32 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞ ZAMANLI OPERASYON

19-31 Aralık 2017 tarihleri arasında DEAŞ terör örgütünün yılbaşında eylem yapma ihtimaline karşı 32 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 361 şahıs yakalanmış, operasyonlar esnasında 1 canlı bomba yeleği, tabanca/av tüfeği ile muhtelif mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 77 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.844 OPERASYONDA

Piyasa değeri 33.461.589 TL olan; 447 kg esrar, 742 kg eroin, 2,26 kg kokain, 5,78 kg afyon, 30,3 kg sentetik kannabinoid maddesi, 13,26 kg metamfetamin, 11.914 adet uyuşturucu hap, 433 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.Ayrıca piyasa değeri 4.169.373 TL olan; 532.878 adet kaçak sigara, 97.280 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3.764 kişi gözaltına alındı.

YILBAŞI ÖNCESİNDE ALKOLLÜ İÇKİ KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK \'ALKOL OPERASYONU\' GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 52 ilde (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yozgat) 322 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığının/sahteciliğinin önlenmesine yönelik 26.12.2017 günü 81 ilimizde 2.329 ekip, 7.085 personelin katılımı ile \'alkol operasyonu\' gerçekleştirildi. 1 Sahte alkollü içki imalathanesi ile 68 Alkollü içki satış izin belgesi olmayan işyeri tespit edilmiş olup; 11.366 şişe Kaçak içki ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 621 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 130 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARI

Ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eş zamanlı ve koordineli olarak,

Vatandaşlarımızın yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerinin sağlanması, başta asayiş, narkotik ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla, 29 Aralık 2017 Cuma günü; 80 bin 757 personel (bugüne kadar en yüksek personel katılımı), 14.584 ekip, 33 hava aracı, 70 deniz aracı, 305 dedektör köpek ile 4.315 hassas nokta ve 14.574 umuma açık yerde \'Türkiye Güven Huzur - 9\' uygulaması yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE

444\'ü denizlerde olmak üzere 2.645 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 98 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.\"

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