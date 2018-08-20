İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Son bir hafta içerisinde iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 40 (24 Ölü, 5 Sağ/Yaralı, 11 Teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 331 operasyonun yapıldığı; terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 552 terör (PKK/KCK 297, SOL 6, DEAŞ 28, FETÖ/PDY 221), uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 608 ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 222 olmak üzere toplam 4 bin 382 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, son bir hafta içerisinde yurt içinde, aralarında İçişleri Bakanlığı tarafından aranan teröristler listesinde turuncu listede bulunan \'Rezzan\' kod adlı Ömer Duran ve \'Jindar\' kod adlı Pınar Yıldırım\'ın da bulunduğu 40 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, \"Yapılan operasyonlar neticesinde 4 ilde (Hakkâri 4, Kars 2, Siirt 1, Van 1 ) 8 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 23’ü ağır ve uzun namlulu ( 1 makineli tüfek, 3 M-16, 19 kalaşnikov/piyade tüfeği) toplam 30 silah, 10 adet el bombası, 2 bin 280 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş, 147 kilo patlayıcı madde, 10 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiştir\" denildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELE

Açıklamada ayrıca, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 2 bin 311 operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi. Bu operasyonlar da ise, bin 40 kilo esrar, 273 kilo eroin, 0,4 kilo kokain, 23 kilo afyon, 2.1 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 0,45 kilo metamfetamin, 12 bin 117 adet ectasy, bin 306 adet captagon, 2 bin adet sentetik ecza, 212 bin 66 kök kenevir bitkisi, 398 bin 978 paket kaçak sigara, 68 bin 212 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar da 3 bin 608 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerinn yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 375 şüpheli gözaltına alındı.. 48 kilo esrar, 4.6 kilo eroin, 2.1 kilo sentetik kannabinoid, 0.4 kilo kokain, 0.4 kilo metamfetamin, 11 bin 849 adet ectasy, bin 038 adet captagon, bin 58 adet sentetik ecza, bin 320 kök kenevir ve 26 adet tabanca/tüfek ele geçirildi.

ASAYİŞ UYGULAMALARI

Açıklamada ayrıca, 15 Ağustos Çarşamba günü 47 bin 7 personel, 9 bin 357 kara aracı, 4 deniz aracı ve 3 hava aracı ile ülke genelinde \"Huzurlu Bayramlar Türkiye Uygulaması\" gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere eyr verildi: \"6 bin 81 noktada yapılan uygulamalarda 457 bin 244 şahıs, 15 bin 82 umuma açık işyeri ve 138 bin 690 araç kontrol edilmiş, aranan 978 şahıs ile 99 araç yakalanmış ve 90 şahıs gözaltına alınmış, 3’ü çocuk olmak üzere 15 kayıp şahıs bulunmuştur.\"

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 462 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı ve tespit edilen 328 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise, 234’ü denizlerde olmak üzere toplam 5 bin 781 düzensiz göçmen yakalandığı, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 222 organizatörün gözaltına alındı.