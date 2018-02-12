İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde son bir haftada yapılan operasyonlarda 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, Zeytin Dalı Harekâtı’na yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yapan 474 kişi ile protesto eylemlerine katılan 192 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1053 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 1002 kişi (PKK/KCK: 353, aşırı sol: 15, DEAŞ: 66, FETÖ/PDY: 568) terör örgütlerine yardım/yataklık ve örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle, 3 bin 939 kişi uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 31 kişi de düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere, toplam 4 bin 972 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine, sosyal medyadan terör propagandası yapan 474 kişi ile protesto eylemlerine katılan 192 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinden yürütülen iç güvenlik operasyonlarında da 1\'i ölü, 11\'i sağ, 13\'ü teslim olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi.

KIŞ OPERASYONLARI

Güvenlik güçlerince terör örgütlerine karşı yürütülen kış operasyonlarında ise 11 ilde örgütler tarafından kullanılan 57 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 16\'sı ağır ve uzun namlulu toplam 21 silah, 790 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 15 el bombası, 6 bin 107 tane çeşitli mühimmat ele geçirilirken, 10 el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 885 operasyonda ise 36 milyon 111 bin 468 TL değerinde 4 ton 833 kilogram esrar, 312 kilogram eroin, 3 kilogram sentetik uyuşturucu kannabinoid, 5.2 kilogram metamfetamin, 314 bin 347 uyuşturucu hap ve 147 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca, 3 milyon 436 bin 105 TL değerinde 457 bin 825 paket kaçak sigara ve 46 bin 266 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bu operasyonlar kapsamında 3 bin 939 kişi gözaltına alındı.

SOKAKTA UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYONLAR

Sokakta uyuşturucu satanlara karşı çalışmalarda ise okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 566 şüpheli gözaltına alınırken 49 kilogram esrar, 6 kilogram eroin, 7 bin 725 uyuşturucu hap, 3 kilogram sentetik uyuşturucu kannabionid, 1 kilogram metamfetamin ile 29 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

ASAYİŞ UYGULAMARI

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele noktasında; araç kiralama faaliyeti yürüten firmalara yönelik, ülke genelinde eş zamanlı olarak denetlemeler de yapıldı. 1451 ekip, 3 bin 81 personelin katılımıyla yapılan denetlemeler sonucunda, 7 bin 730 firma kontrol edilirken, aranan 12 kişi yakalandı ve 4 milyon 16 bin 884 TL idari para cezası uygulandı.

Rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik, ülke genelinde eş zamanlı olarak 1335 ekip, 3 bin 890 personelin katılımıyla denetlemeler yapıldı. Denetlemeler sonucunda, 8 bin 806 ev kontrol edilirken, aranan 41 kişi yakalandı ve 1 milyon 362 bin 317 TL idari para cezası uygulandı.

Yasa dışı bahis suçu ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında kanuna göre, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yetkilendirilmemiş yerlerde, internet sitelerinde ve yasa dışı bahis oynatılan iş yerlerinde, bahis oynatan ve oynayanlara yönelik ise ülke genelinde 1741 ekip, 5 bin 441 personelin katılımıyla denetlemeler yapıldı. Denetlemeler sonucunda, 4 bin 837 iş yeri kontrol edilirken 1 milyon 525 bin TL idari para cezası uygulandı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber suçlarla mücadele kapsamında, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 655 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılırken, tespit edilen 243 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 532\'si denizlerde olmak üzere toplam 4 bin 627 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurda girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 31 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.



FOTOĞRAFLI