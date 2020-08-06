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İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor

Sosyal medyada sokağa çıkma yasağı olacağı yönünde bir belge yayımlanmıştı

06 Ağustos 2020 11:17

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çataklı, sokağa çıkma yasağı olacağı yönünde yayımlanan ve sosyal medyada dolaşan belgenin de sahte olduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısı Çataklı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur.

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