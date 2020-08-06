İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çataklı, sokağa çıkma yasağı olacağı yönünde yayımlanan ve sosyal medyada dolaşan belgenin de sahte olduğunu belirtti.