İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mart ayında Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgını seyrinde son günlerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış olduğu görüldüğü bildirildi. Artış nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına başlandığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar istisnalar hariç sokağa çıkma kısıtlanmıştır. Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.

Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Koronavirüs salgınıyla mücadelenin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere uyulması son derece önemlidir.

Bugüne kadar yaptığımız fedakârlıkları düşünerek, temizlik, maske ve mesafe tedbirlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek zorundayız. Unutmayalım ki koronavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz.

Aziz Milletimize, bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz."