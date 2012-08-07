İçişleri Bakanlığı: Şemdinli halkı tahriklere kapılmadı

Hakkari'de 2 haftadır devam eten çatışmaların ardından İçişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, ''vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün bütün gayretlerine rağmen, tahriklere kapılmamış ve BTÖ’nü destekleyen hiçbir faaliyette bulunmamıştır'' dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:

''Hakkari İlimizde meydana gelen terör saldırıları ve icra edilen operasyonlar hakkında, Bakanlığımızca saygıdeğer kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bölücü terör örgütünün, Temmuz ayının son günlerinden itibaren Hakkari İlimizde kaos ve karışıklık ortamı tesis etmek amacı doğrultusundaki yol kesme ve kimlik kontrolleri teşebbüslerine müdahale etmek, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla güvenlik kuvvetlerimizce operasyonlar gerçekleştirilmektedir.''

'Ele geçirilen mühimmat imha edildi'

''Operasyonlar çerçevesinde sık sık bölücü terör örgütü mensuplarıyla temaslar sağlanmış olup, güvenlik kuvvetlerimizin etkinliğini artırmak, etki alanlarını genişletmek ve alan hâkimiyetini sağlamak amacıyla ihtiyaca göre ilave kuvvetler bölgeye sevk edilmiştir.

Yapılan operasyonlar neticesinde, bölücü terör örgütünün vatandaşlarımız arasında kaos ve karışıklık meydana getirme çaba ve düşüncesi, alınan tedbirlerle önlenmiş, karayoluna döşenen mayın ve EYP’ler tespit edilerek imha edilmiş, ayrıca çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş veya imha edilmiştir.''

'155 PKK'lı öldü'

''Şemdinli bölgesinde güvenlik kuvvetlerimizce icra edilen bu operasyonlarda, Hakkari Valiliğimizce de açıklandığı üzere, 115 bölücü terör örgütü mensubu etkisizleştirilmiş, 2 askeri güvenlik personelimiz şehit olmuş, 14 güvenlik personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır.''

'Halk tahriklere kapılmadı'

''Bölgede devam eden operasyonlar süresince sivil vatandaşlarımızı canlı kalkan olarak kullanma amacındaki BTÖ’ne rağmen, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilerek, halkımızın can, mal ve mülküne yönelik zarar meydana gelmemesi sağlanmış, vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün bütün gayretlerine rağmen, tahriklere kapılmamış ve BTÖ’nü destekleyen hiçbir faaliyette bulunmamıştır.

Diğer taraftan, 4 Ağustos 2012 günü BTÖ mensuplarınca Hakkari-Geçimli Jandarma Karakolu ile yakın emniyet üs bölgesine, Karataş Jandarma Sınır Karakolu ile Kırmızıgüney üs bölgesine yapılan eşzamanlı saldırılarda, 6 jandarma personelimiz ve 2 GKK’ muz şehit olmuş, 28 askeri personel, 1 GKK ve 5 sivil vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, ikisi kadın 14 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgedeki BTÖ mensuplarını yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla bölgede karadan ve havadan operasyonlara devam edilmektedir. Nihai sonuç alınana ve bahse konu bölge teröristlerden tamamen temizlenene kadar operasyonlara devam edilecektir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin iç güvenlik hizmetinde görev yapan personeli dahil, fedakar ve kahraman güvenlik güçlerimizin özverili ve başarılı çalışmaları her türlü övgü ve teşekküre layıktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.'