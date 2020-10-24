İçişleri Bakanlığı: Sahte alkol operasyonlarında yakalanan 100 şüpheliden 40'ı tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan son haftalarda ölü sayısı hızla artan sahte içkilerle ilgili bir açıklama geldi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 100 şüpheliden 40'ının tutuklandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, "Son zamanlarda meydana gelen alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak yakalanan 100 şüpheliden 40’ı tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sahte içkilerin marketlerde satılan yüzey temizleyicilerden ve metanol oranı yüksek etil alkol etiketli ürünlerden üretildiği tespit edildi.

Öte yandan Emniyet ve jandarma birimlerince bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içkinin ele geçirildiği belirtildi.