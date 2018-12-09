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İçişleri Bakanlığı: “Polis, işkence yapıyor” şikayetleri azaldı

İddiaya göre polislere yönelik şikayet, yüzde 90 oranında düştü

09 Aralık 2018 13:58

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, emniyet personeline yönelik işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin şikayetlerde büyük düşüş yaşandığı ifade edildi.

İçişleri'nde Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, emniyet personeli hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve diğer yollarla yapılan başvuru sayılarında büyük düşüş yaşandı.

Polisin kötü muamele yaptığına yönelik 2016'da 302 şikayet gelirken, bu sayı 2017'de 165'e geriledi. 2018'de ise bu sayı 28'e düştü. Bu rakamları kıyaslayan bakanlık, son iki yılda polisin kötü muamele yaptığına yönelik şikayetler yüzde 90 oranında düşmüş olduğunu iddia etti.

 

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