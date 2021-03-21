İçişleri Bakanlığı: Dün gerçekleştirilen pandemi denetimlerinde 505 işletme uyarıldı, 2 bin 839 kişi ve iş yerine idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde yapılan Koronavirüs denetimlerinde 2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün gün boyu süren denetimlerde 81 bin 97 iş yeri (restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali); 66 bin 647 AVM, market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve 25 bin 655 şehir içi toplu ulaşım aracı kontrol edildi. Denetimler sonucunda toplam 1411 işletme ve iş yeri ile 3 bin 72 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. 505 iş yeri/işletme tedbirlere uyması konusunda uyarılırken, 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında da toplam 163 suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 38 araç faaliyetten men edilirken, 9 iş yeri de kapatıldı.