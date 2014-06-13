T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanlığı o haberleri yalanladı

İçişleri Bakanlığı, bugün medyada yer alan 'IŞİD'de 3 bin Türk' ve 'IŞİD'in geliri Türkiye'den' haberlerinin doğruyu yansıtmadığını açıkladı

13 Haziran 2014 21:48

İçişleri Bakanlığı, medyada yer alan bazı haberlere yalandı. 

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: "Milliyet Gazetesi’nde manşetten duyurulan “İstihbarat Raporlarındaki Şok tespit, IŞİT’DE 3 BİN TÜRK” haberi tamamen asılsız olup, güvenlik birimlerimizce hazırlanmış böyle bir rapor bulunmamaktadır.

Ayrıca 13.06.2014 tarihinde Taraf Gazetesi’nde manşetten duyurulan, “IŞİD’İN GELİRİ TÜRKİYE’DEN” haberi de belli amaçlara matuf, maksatlı olup gerçeği yansıtmayan ve tamamen hayal uydurma haberdir.

Kamuoyuna duyurulur."

 

ETİKETLER

içişleri bakanlığıışidmilliyettaraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24