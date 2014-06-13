İçişleri Bakanlığı o haberleri yalanladı

İçişleri Bakanlığı, medyada yer alan bazı haberlere yalandı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: "Milliyet Gazetesi’nde manşetten duyurulan “İstihbarat Raporlarındaki Şok tespit, IŞİT’DE 3 BİN TÜRK” haberi tamamen asılsız olup, güvenlik birimlerimizce hazırlanmış böyle bir rapor bulunmamaktadır.

Ayrıca 13.06.2014 tarihinde Taraf Gazetesi’nde manşetten duyurulan, “IŞİD’İN GELİRİ TÜRKİYE’DEN” haberi de belli amaçlara matuf, maksatlı olup gerçeği yansıtmayan ve tamamen hayal uydurma haberdir.

Kamuoyuna duyurulur."