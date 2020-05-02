İçişleri Bakanlığı'ndan Soylu'nun Yeni Şafak yazarına verdiği röportajdaki o ifadeye düzeltme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bir köşe yazısında geçen 'Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz' cümlesi, Sayın Bakanımıza ait değildir" denildi.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü, "İçişleri Bakanı Soylu: Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz" başlıklı köşesinde röportaj gerçekleştirdiği Soylu'nun ifadelerini aktarmıştı. Acet'in köşe yazısına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklama şöyle:

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın yazar ile telefonda yapılan sohbette bu ifadenin bazı uzmanların değerlendirmeleri olduğunun altı ısrarla çizilmiş ve bu sohbetin bir demeç olmaması vurgulanmıştır. Pandemi ile mücadelede rehavetten uzak durulmasının sürekli ifade edildiği bu hassas dönemde böyle bir söylem ve yaklaşım, Sayın Bakanımız tarafından asla kabul edilmemektedir."