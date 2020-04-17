İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sokağa çıkma yasağı öncesinde denetimler sıklaştırılıyor

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağından önce bugün, 15:00-24:00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacağını duyurdu.

"Market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları, duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler en üst seviyede yapılacak" denilen açıklamada, "Saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek" ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle:

"Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacak. Market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları, duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler en üst seviyede yapılacak. Saat 21:00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek."

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Koronavirüs salgını nedeniyle 31 kentte ikinci kez 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak bu gece 00.00'da başlayıp, pazar gecesi 00.00'da sona erecek.

Yasak kapsamındaki iller şöyle:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.