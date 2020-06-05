İçişleri Bakanlığı'ndan polis ve bekçilerin yetki karşılaştırması

İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından bekçilerle polislerin yetkileri arasındaki farkı gösteren bir tablo paylaştı.

Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik Meclis'te düzenlemeler sürerken İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Buna göre bekçiler, önleyici yetkiler arasından durdurma, kimlik sorma ve kontrol yetkilerini kullanabiliyorlar. Bekçiler adli yetkilerden ise zor ve silah kullanma ile muhafaza altına alma yetkilerine sahipler.