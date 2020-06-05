İçişleri Bakanlığı'ndan polis ve bekçilerin yetki karşılaştırması

İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından bekçilerle polislerin yetkileri arasındaki farkı gösteren bir tablo paylaştı.
Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik Meclis'te düzenlemeler sürerken İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Buna göre bekçiler, önleyici yetkiler arasından durdurma, kimlik sorma ve kontrol yetkilerini kullanabiliyorlar. Bekçiler adli yetkilerden ise zor ve silah kullanma ile muhafaza altına alma yetkilerine sahipler.
Paylaşımda "Polis-Bekçi Yetki Karşılaştırması" başlığıyla şu tabloya yer verildi:
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TBMM Genel Kuruluna gelen ve "bekçilere fazla yetki verildiği" iddiasıyla eleştirilere konu olan Kanun'a ilişkin soru üzerine, düzenlemelerin amacının, bekçilerin, halkın istirahatini, sağlık ve selametini sağlamaya yönelik adli, önleyici, koruyucu gibi yetkilerini günün şartlarına uygun hale getirmek olduğunu belirtti.