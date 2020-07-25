İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramı tedbirleri

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi.

Kurban Bayramı'na yönelik talimata göre;

29 Temmuz-4 Ağustos'ta kara yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görev yapacak.

Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun yaşandığı güzergâhlarda ekipler, kontrolsüz alan bırakılmayacak şekilde görevlendirilecek.

Hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergâhlarda gündüz ve gece saatlerinde çevirme ekipli olarak radar denetimleri yapılacak.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.