T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramı tedbirleri

25 Temmuz 2020 11:08

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi.

Kurban Bayramı'na yönelik talimata göre;

29 Temmuz-4 Ağustos'ta kara yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görev yapacak.

Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun yaşandığı güzergâhlarda ekipler, kontrolsüz alan bırakılmayacak şekilde görevlendirilecek.

Hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergâhlarda gündüz ve gece saatlerinde çevirme ekipli olarak radar denetimleri yapılacak.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

ETİKETLER

içişleri bakanlığıkurban bayramıtedbirtrafik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24