İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması; genelge hatırlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından, 21:00'de başlayacak sokak kısıtlaması öncesinde bilgilendirme açıklaması yapıldı. Açıklamada, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçilerin bugün saat 20.00’ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı hatırlatıldı.