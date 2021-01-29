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İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması; genelge hatırlatıldı

29 Ocak 2021 17:03

İçişleri Bakanlığı tarafından, 21:00'de başlayacak sokak kısıtlaması öncesinde bilgilendirme açıklaması yapıldı. Açıklamada, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçilerin bugün saat 20.00’ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı hatırlatıldı.

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