İçişleri Bakanlığı'ndan kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi ücretleri hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı, kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi ücretlerine zam yapılacağı iddialarını yalanladı. Açıklamada, "Değerli kâğıt bedelleri her yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır" denildi.

T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi sürelerine ilişkin ise yapılan bildirimde, "Ayrıca Nüfus Cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmamakta olup hali hazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. Kimlik Kartı ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Eski Tip Sürücü Belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin son tarih ise 31.12.2022’dir" ifadelerine yer verildi.