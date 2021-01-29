'Militan' tartışması | İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Ne olmuştu?

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in Habertürk’te katıldığı canlı yayında dile getirdiği, “Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan… Alınan kararları görüyoruz” sözleri tartışma yaratmıştı.

Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, "Bizim milletvekili arkadaşımız bir açıklama yapıyor. 'Vali militan yargıçlar militan alınan kararları görüyoruz' diyor. Vay sen misin militan diyen. İşte sana militan. Dünya kadar militan var. Tekirdağ'da çocukların karnesini dağıtan kim? Ak parti İl Başkanı. Veren kim? MEB Müdürü. Al sana militan. İçişleri Bakanlığı bir yazı yazıyor bütün valiliklere, hepiniz dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız. Hepiniz yolsuzluğun, ahlaksızlığın militanısınız” diyerek tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu konuşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapmıştı

Erdoğan da AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'na dava açmaları için tüm valilere, kaymakamlara, hakimlere, savcılara, diplomatlara ve askeri personele çağrı yapmıştı. Erdoğan, "Bu ara bir militan lafı tutturdular. Bunlara göre cumhurbaşkanı militan, hakim, savcı, vali, kaymakam, tüm askerler militan, diplomatlar militan. Milletin kendilerine oy vermeyen yüzde 75'i militan. Peki kendileri ne? Terör örgütü mensuplarına 'arkadaşlar' demek bunların meşrebinde kibarlık. Kendilerinden olmayan herkese militan demek bunlara göre şeref göstergesi. Bu devletin hiçbir memuru, bu ülkenin hiçbir evladı CHP’nin hastalıklı zihniyetinin şamar oğlanı değildir. İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi bu ülkenin yargısı var. Kendilerine 'militan' diye hakaret eden bu zata, bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Şimşek ise KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu gazeteciler İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Elfin Tataroğlu'nun konuk olduğu Şimdiki Zaman programında İçişleri Bakanlığı'nın hakkında suç duyurusunda bulunmasını değerlendirmiş, burada yaptığı konuşmasında, 13 kez ölüm tehdidi aldığını açıklamıştı.