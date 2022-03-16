İçişleri Bakanlığı'ndan ehliyet uyarısı!

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan önce alınan ehliyetlerin yenilenmesi için uyarıda bulundu. Bakanlık, eski ehliyeti olan vatandaşların 31 Aralık 2022'ye kadar ehliyetini yenilemeyenlere idari para cezası verileceğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski sürücü belgelerinin yenileme tarihinin 31 Aralık 2022 itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan uyarıda, "Ülkemizde 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenen, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi 31.12.2022 tarihi itibarıyla sona erecektir. Eski tip sürücü belgesi sahibi vatandaşlarımızın belirtilen süre içerisinde http://randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da Alo199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak, belgelerini yenilemek üzere Nüfus Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir" denildi.

Ehliyet randevusu almak için...

Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınıyor. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler yenileme işlemlerini kolayca yapabiliyor.