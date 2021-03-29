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İçişleri Bakanlığı'ndan 21 bin 495 kişiye kısıtlama cezası

29 Mart 2021 09:26

İçişleri Bakanlığı, 22-29 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 bin 495 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını duyurdu. 

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu ve hafta içi akşamları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerle ilgili açıklama yaptı.

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