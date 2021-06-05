İçişleri Bakanlığı: Mayıs ayında 358 mafya tipi organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 358 mafya tipi organize suç örgütünün çökertildiğini, 3 Mayıs'ta Kocaeli ve Van’da yapılan operasyonlarda, 356 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, mayıs ayında gerçekleştirilen operasyon hakkında açıklama yaptı.

Operasyonlarında ise 81 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Çataklı, "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik mayıs ayında gerçekleştirilen 17 bin 893 operasyonda; 23 bin 704 kişi gözaltına alınmış, 2 bin 310 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır" dedi.

"3 Mayıs 2021’de Kocaeli ve Van’da yapılan operasyonlarda, 356 kilogram eroin ele geçirilmiş, 5 kişi yakalanmış, 19-22 Mayıs 2021’de Hakkari’de yapılan operasyonlarda, 117 kilogram eroin, 80 litre asetik anhidrit ele geçirilmiş, İran uyruklu 1 kişi yakalanmış, 24-29 mayıs 2021’de Van’da yapılan operasyonlarda, 128 kilogram eroin ele geçirilmiş, 27 Mayıs 2021’de Ağrı’da yapılan operasyonda, 109 kilogram eroin ele geçirilmiştir" diyen Çataklı, 17 Mayıs 2021’de Mersin’de, Lazkiye açıklarında, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 1 ton 500 kilogram esrar ele geçirildiğini söyledi.

"2016 yılından sonra her yıl eroin, kokain, metamfetamin ve ekstazi yakalama miktarlarında Cumhuriyet tarihi rekorları kırılmıştır. Bu bağlamda kokainde yüzde 90, eroinde yüzde 38, metamfetaminde yüzde 532, bonzaide yüzde 151 oranında artış sağlanmıştır" diyen Çataklı, açıklamalarına şöyle devam etti:

"KADES uygulamasını şu ana kadar 2 milyon 308 bin 296 kişi indirmiş olup uygulama ile bugüne kadar 142 bin 961 ihbar alınmıştır. 1000 kelepçe izleme kapasiteli Elektronik Kelepçe İzleme Merkezimiz tarafından bugüne kadar 230 vakanın takibi yapılmış olup halen 201 vakanın takibi devam etmektedir. Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir."