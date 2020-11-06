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İçişleri Bakanlığı: İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 3 kişi tutuklandı

Paylaşımlarla ilgili 30 kişi gözaltına alınmıştı

06 Kasım 2020 10:45

İçişleri Bakanlığı, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depremle ilgili provokatif paylaşım yaptığı belirtilen 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada, ''İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 83 paylaşıma rastlanılmış, bu paylaşımlardan; 66 kişi tespit edilmiş, 30’u gözaltına alınmış, 3’ü tutuklandı.''  ifadesini kullandı. 

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