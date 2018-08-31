İçişleri Bakanlığı, IŞİD saldırısında yaralanan Lisa Çalan'a tazminat ödeyecek

5 Haziran’da HDP’nin mitingine IŞİD’in düzenlediği bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden Lisa Çalan’ın açtığı davayı karara bağlayan idare mahkemesi, güvenlik tedbirlerini tam olarak yerine getirmediği için İçişleri Bakanlığı’nı 1 milyon 356 bin maddi-manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

HDP'nin Diyarbakır’da 5 Haziran 2015 tarihinde düzenlediği seçim mitingine yönelik bombalı saldırıda dört kişinin yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. IŞİD’in üstlendiği saldırıda yaralananlardan biri de iki bacağını kaybeden Lisa Çalan’dı.

Gazete Karınca’nın aktardığına göre Çalan, saldırıda idarenin kusurlu hizmette bulunduğu gerekçesiyle 22 Şubat 2016’da maddi ve manevi tazminat talebiyle İçişleri Bakanlığı’na dilekçe ile başvurmuştu. Ancak herhangi bir yanıt alamamıştı.

Bunun üzerine Çalan, Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’ne başvurarak, İçişleri Bakanlığı’nın tazminat ödemesi talebinde bulundu.

Bakanlığa göre kusur yok

İdare mahkemesinde açılan dava için savunma gönderen İçişleri Bakanlığı, polisin mitingde yeterli önlem aldığını savundu.

Davanın “hukuki dayanaktan yoksun” olduğunu ileri süren ve reddedilmesini talep eden Bakanlık, iki bacağını kaybeden Lisa Çalan’ın uğradığı manevi zararda idarenin “kusuru” olmadığını iddia etti.

Bakanlık, tazminat talebini ise “sebepsiz zenginleşmeye” neden olacağını savunarak, davanın reddedilmesini istedi.

Patlamanın önüne geçebileceğini vurgulayan mahkeme, birçok yönüyle ihmallere de işaret ederek, hizmet kusuru bulunduğu kanaatine vardı.

Mahkeme, Lisa Çalan’ın uğramış olduğu maddi ve manevi zararların idarenin kusuru esasına göre, İçişleri Bakanlığı’nı toplamda 1 milyon 256 bin 671 lira 80 kuruş maddi ve 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.