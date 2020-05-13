İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu hakkında 27 soruşturma açmış

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden ve ekonomik sıkıntıya düşen İstanbullulara destek olmak amacıyla bağış kampanyası düzenlediği için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı'nın, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin de 25'i ihale, 2'si imar olmak üzere 27 konuda soruşturma izni verdiği ortaya çıktı.

Beylikdüzü Belediyesi’nde 6 Mayıs 2019’da İstanbul seçimlerinin iptalinden sadece birkaç gün sonra başlatılan incelemede görevli İçişleri Bakanlığı müfettişi Arif Yıldırım'ın, 2015 seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı olması dikkat çekti. Soruşturmalara, İmamoğlu’nun görevde olmadığı 20 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen bir satın alma işleminin de dahil edildi.

Teftişler 6 ay boyunca sürdü

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberin göre, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin İstanbul'da 6 Mayıs günü tartışmalı şekilde iptal edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş Arif Yıldırım ve 20 kadar araştırmacı, Beylikdüzü Belediyesi'nde 2012-2019 yıllarını kapsayan “özel inceleme” başlattı. 13 Mayıs 2019 tarihinde başlatılan incelemede, fiilen İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı 2014-2019 dönemi mercek altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 6 ay boyunca süren teftişte; İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı 2014-2019 dönemindeki yaklaşık 2 bin 156 iş yeri ruhsatı, 5 bin 33 inşaat ruhsatı, 2 bin 893 iskan, 685 ihale, bin 840 adet doğrudan temin, tüm meclis ve encümen kararları ile belediye şirketlerinin tüm evrakı incelendi.

Soruşturmalarda dikkati çeken detaylar

İmamoğlu hakkında başlatılan 27 soruşturmada dikkat çeken detaylar bulunuyor. Soruşturmada görevli İçişleri Bakanlığı müfettişi Arif Yıldırım'ın, siyasete atılmış bir isim olduğu öğrenildi. Yıldırım, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AKP'den Mersin 6. sıra milletvekili adayı oldu.

İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra İBB Başkanı seçilmesi ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevi sona erdi. Seçimin iptal edildiği 6 Mayıs'tan, ikinci kez seçildiği 23 Haziran 2019 seçimlerine kadar hiçbir yerde görevli değildi. Ancak İmamoğlu'na bu dönemde 20 Mayıs 2019 tarihinde Beylikdüzü Belediyesi'nde gerçekleştirilen bir satın alma işleminin usulsüz yapıldığı iddiası ile “görevini ihmal”den soruşturma izni verildi.

İmamoğlu'na iddia edilen usulsüzlüklerde ismi geçen personel hakkında işlem yapmamaktan dolayı da soruşturma izni verildi. Ancak iddia edilen usulsüzlükler, 2019 yılı özel denetimi sırasında tespit edildi ve İmamoğlu'na 2019 yılının kasım ve aralık aylarında bildirildi. O dönemde İBB Başkanı olan İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'nde üst amir olarak personel hakkında yasal işlem yapması hukuken ve fiilen mümkün olmadığı belirtiliyor.