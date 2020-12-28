İçişleri Bakanlığı, İBB'de eski dönem usulsüzlük iddiaları için 3 müfettiş görevlendirildi

Konuyla ilgili Bakanlık onayında, "1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 260/1-ç maddesi gereğince mahalli idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapma görev ve yetkisinin Mülkiye Teftiş Kuruluna verildiğine ve mahalli idarelerle ilgili olarak kamuoyuna yansıyan her türlü iddianın titizlikle incelenmesinin Bakanlığın sorumlulukları arasında yer aldığı" vurgusu yapıldı.
Görevlendirilen mülkiye müfettişlerinin bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinde göreve başlayacakları öğrenildi. Müfettişlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden iddiaya konu dosyaları istemesi bekleniyor. (İHA)
İBB Başkanı İmamoğlu, gazeteci Şirin Parzın'ın programında, AKP dönemiyle ilgili "40'tan fazla yolsuzluk ve usulsüzlük dosyası üzerinde çalıştıklarını" söylemişti. İmamoğlu "Suç duyurusu gibi hususlar oluşunca tek tek açıklayacağız" demişti.