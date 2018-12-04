İçişleri Bakanlığı: Hırsızlık olaylarında büyük düşüş yaşandı

İçişleri Bakanlığı, bekçilerin yeniden göreve başlaması ve şehirlerde alınan güvenlik tedbirleri ile birlikte hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçlarında bu yılın 11 ayında yüzde 25,6'lik düşüş yaşandığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre; geçen yılın 11 aylık dönemine göre, bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçlardan en dikkati çeken suç türlerinde ciddi bir azalma görüldü. Buna göre; oto hırsızlığı yüzde 35,6 otodan hırsızlık yüzde 33,8, ikametten hırsızlık yüzde 28,2, işyerinden hırsızlık yüzde 25,8, yankesicilik yüzde 24,3, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yüzde 22,9, kapkaç yüzde 22,8, yağma (gasp) yüzde 11,6, dolandırıcılık yüzde 6,7 oranında düşüş yaşandı.

Evden hırsızlık günlük olay sayısı yüzde 30 azaldı

Buna göre; 2017 yılında ülke genelinde günlük toplam 262 evden hırsızlık olayı meydana gelirken, 2018’de bu sayı 183’e düşerek yüzde 30’luk bir azalma gösterdi. Bu yılın 11 aylık döneminde, bir günde İstanbul’da 55, Ankara’da 11, İzmir’de 8 evden hırsızlık olayı yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre evden hırsızlık olayı Ankara’da yüzde 64,5, İstanbul’da yüzde 30,5, İzmir’de 58,6 azalış gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde ise, Ankara’da 30, İstanbul’da 79, İzmir’de 19 günlük evden hırsızlık olayı meydana gelmişti.

Yoğun işlenen suçlar yüzde 25,6 azaldı

Malvarlığına karşı yoğun olarak işlenen asayiş suçlarında; alınan önleyici güvenlik önlemleri, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmelerin de etkisiyle geçen yıla göre 2018 yılında yüzde 25,6 azalma sağlandı. Ayrıca; 2017 yılının 11 ayında malvarlığına karşı işlenen tüm olayların aydınlatma oranları yüzde 38,3 iken 2018 yılının 11 ayında yüzde 6,6 artarak yüzde 45'e ulaştı. (DHA)