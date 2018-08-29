İçişleri Bakanlığı: Hatay Payas'ta 5 kişiyi rehin alan 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA) – İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün Hatay Payas’ta 5 kişiyi rehin alan ve bugün serbest bırakan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“28 Ağustos 2018 Tarihinde Hatay-Payas’ta 5 vatandaşımızı erzak temini maksadıyla rehin alan ve bugün serbest bırakan teröristler, Jandarma İHA ve Jandarma Operasyon Birliklerince yapılan takip sonucu Hatay Kıraç Tepe Bölgesine yapılan yakın hava desteğiyle 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”