T24 LogoT24 Logo
Gündem

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: HATAY PAYAS'TA 5 KİŞİYİ REHİN ALAN 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ANKARA, (DHA) – İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün Hatay Payas’ta 5 kişiyi rehin alan ve bugün serbest bırakan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

29 Ağustos 2018 22:03

ANKARA, (DHA) – İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün Hatay Payas’ta 5 kişiyi rehin alan ve bugün serbest bırakan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
“28 Ağustos 2018 Tarihinde  Hatay-Payas’ta 5 vatandaşımızı erzak temini maksadıyla rehin alan ve bugün serbest bırakan teröristler, Jandarma İHA ve Jandarma Operasyon Birliklerince yapılan takip sonucu Hatay Kıraç Tepe Bölgesine yapılan yakın hava desteğiyle 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHABakanlığıHatay PayastaBakanlığındanAğustosTarihinde  HatayPayastaJandarmaJandarma Operasyon BirliklerinceHatay Kıraç Tepe Bölgesine
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24